В Гомеле автомобиль сбил ребенка во дворе
21 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле во дворе жилого дома автомобиль сбил ребенка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
21 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле во дворе жилого дома автомобиль сбил ребенка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 20 июня примерно в 21.00.
«Автомобиль двигался с низкой скоростью, поэтому ребенок получил незначительные травмы (ушибы) и был госпитализирован в Гомельскую областную клиническую больницу», — проинформировали в УГАИ УВД.
Госавтоинспекторы в очередной раз призвали водителей быть предельно внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и во дворах жилых домов. Родителям же необходимо максимально заботиться о безопасности детей, не оставлять их без присмотра, напоминать о необходимости соблюдения ПДД.