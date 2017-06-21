Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наталья Ветлицкая возмутила россиян высказываниями о Москве
Селфи может вызвать эпилептический припадок
Названы самые безопасные города России
В роддоме Екатеринбурга 16 июня всех мальчиков назвали Иванами
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Трамп даст "унизительный прием" Порошенко в Белом доме – СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Жена 86-летнего Ивана Краско высказалась о наследстве актера
Калашниковой подарили квартиру за 40 миллионов
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Еще одна страна не вернет России $240 млн долга
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10:34 (мск), источник: БЕЛТА

В Гомеле автомобиль сбил ребенка во дворе

21 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле во дворе жилого дома автомобиль сбил ребенка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 20 июня примерно в 21.00. Девушка-водитель на «Сеате» во дворе дома по улице Пенязькова совершила наезд на трехлетнюю девочку, которая перебегала проезжую часть.

Читайте также
Три человека погибли в ДТП в Копыльском районе

«Автомобиль двигался с низкой скоростью, поэтому ребенок получил незначительные травмы (ушибы) и был госпитализирован в Гомельскую областную клиническую больницу», — проинформировали в УГАИ УВД.

Госавтоинспекторы в очередной раз призвали водителей быть предельно внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и во дворах жилых домов. Родителям же необходимо максимально заботиться о безопасности детей, не оставлять их без присмотра, напоминать о необходимости соблюдения ПДД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как в Национальном аэропорту Минск Боинг освобождали от террористов
ФОТОРЕПОРТАЖ: Июньская непогода глазами белорусов
Как в Национальном аэропорту Минск Боинг освобождали от террористов
СМИ рассказали о работе Минфина над пенсионной реформой
Порошенко хочет получать уголь и газ из США
Глава Минфина Германии: нельзя позволять РФ и Китаю доминировать
В Саудовской Аравии сменился наследный принц
При убитом на вокзале в Брюсселе нашли мощную бомбу
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию
В Мурманске выпал снег
Спорт
Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь