В Гомеле автомобиль сбил ребенка во дворе

ДТП произошло 20 июня примерно в 21.00. Девушка-водитель на «Сеате» во дворе дома по улице Пенязькова совершила наезд на трехлетнюю девочку, которая перебегала проезжую часть.

Три человека погибли в ДТП в Копыльском районе

«Автомобиль двигался с низкой скоростью, поэтому ребенок получил незначительные травмы (ушибы) и был госпитализирован в Гомельскую областную клиническую больницу», — проинформировали в УГАИ УВД.

Госавтоинспекторы в очередной раз призвали водителей быть предельно внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и во дворах жилых домов. Родителям же необходимо максимально заботиться о безопасности детей, не оставлять их без присмотра, напоминать о необходимости соблюдения ПДД.