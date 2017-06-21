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12:01 (мск), источник: Губерния онлайн

Мошенница обманула сотрудников банка в Хабаровске

В Хабаровске задержали 30-летнюю безработную женщину, ее подозревают в мошенничестве, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Источник: РИА "Новости"

В полицию обратился представитель службы безопасности банка. По его словам, учреждение выдало клиентке целевой заем на покупку бытовой техники. В дальнейшем женщина отказалась выплачивать долг. Выяснилось, что хабаровчанка предоставила кредитному эксперту поддельные документы и ложные сведения о своем месте работы. Ущерб, причиненный организации, составил около 50 тысяч рублей.

Полицейские задержали злоумышленницу. В отношении нее избрана мера принуждения — обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования», ведется расследование.

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