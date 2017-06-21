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13:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области инвалид пожаловался на рукоприкладство директора интерната

Пенсионер написал заявление в полицию.

Инвалид-колясочник из Панинского дома-интерната для престарелых и инвалидов заявил в полицию о рукоприкладстве со стороны директора соцучреждения. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал сам 62-летний пострадавший в среду, 21 июня.

Инцидент произошел утром понедельника, 19 июня.

— Я сидел в коляске к нему спиной. Ничего не говоря, начальник подошел ко мне и ударил по лицу, — рассказал постоялец интерната.

Пожилой человек вызвал полицию и обратился за медпомощью в районную поликлинику. К приезду полицейских руководитель дома-интерната ушел с работы.

— Заявление пострадавшего инвалида Панинского дома-интерната зарегистрировано. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» и.о. руководителя службы участковых Панинского отдела МВД Алексей Андреев.

В самом доме-интернате прокомментировать ситуацию отказались, попросив обратиться в облдепартамент социальной защиты. Корреспондент РИА «Воронеж» запросила информацию у чиновников.

У постояльцев дома-интерната скопилось немало претензий к работе учреждения. По словам жильцов, их личные вещи в тумбочках проверяли, иногда пропадали деньги. В адрес пожилых людей якобы звучали угрозы: «Посажу на хлеб и воду», «Всех перестреляю». Привычной стала и обсценная лексика.

— Весной 2017 года те, кому пришлось уволиться из-за невыносимой обстановки в учреждении, (и я в том числе) написали жалобу в региональный департамент соцзащиты. Приезжали люди из Воронежа, но в интернате ничего не изменилось. В июне ходили на прием в общественную приемную губернатора, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» бывшая медсестра дома-интерната.

По словам женщины, которые подтвердил и руководитель общественной приемной Виктор Жукавин, глава администрации Панинского района сказал на приеме, что вопрос о смене руководителя учреждения находится на рассмотрении.

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