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13:34 (мск), источник: Pro Город Самара

Три человека пострадали в результате ДТП в Куйбышевском районе Самары

Врачи приняли решение о госпитализации всех пострадавших.

20 июня в 22:40 на улице Восстания в Самаре произошло ДТП. Водитель автомобиля Citroen, который был признан виновником в аварии, столкнулся с Renault, сообщает ГУ МВД по Самарской области. В результате пострадали три пасажира Renault.

Сообщается, что в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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