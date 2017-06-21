Три человека пострадали в результате ДТП в Куйбышевском районе Самары

20 июня в 22:40 на улице Восстания в Самаре произошло ДТП. Водитель автомобиля Citroen, который был признан виновником в аварии, столкнулся с Renault, сообщает ГУ МВД по Самарской области. В результате пострадали три пасажира Renault.

Сообщается, что в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.