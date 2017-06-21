В Омске у девочки-инвалида украли коляску и закопали её в песочнице

Сотрудники Росгвардии вернули девочке похищенную инвалидную коляску. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Родители девочки оставляли коляску в подъезде жилого дома по ул. Пушкина.

Экипаж, который контролировал ситуацию в указанном районе, заметил у одного из домов по ул. Лермонтова мужчину, который странно себя вёл — он раскапывал яму в песке. Подъехав поближе они увидели, что рядом с мужчиной находится сложенная инвалидная коляска.

Мужчина не смог внятно объяснить, откуда и зачем ему коляска, поэтому на место вызвали сотрудников полиции. Заявительница сказала, что найденная коляска принадлежит их семье.

Имущество вернули законной владелице, полиция по факту кражи проводит проверку.