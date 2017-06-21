Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
Селфи может вызвать эпилептический припадок
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню
"Слишком поздно опомнились": Хирург ответил на решение США
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В небе Сирии РФ и США начали "войну без правил"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
«Позор для Украины»: депутат Рады о встрече Порошенко с Трампом
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Кравчук: безвиз безвизом, а оторваться от России не получится
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Еще одна страна не вернет России $240 млн долга
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
15:07 (мск), источник: ИА REGNUM

Под завалами обрушившегося дома в Башкирии нашли одного человека

62-летний пострадавший госпитализирован.

В Башкирии обрушилась кровля жилого дома в селе Булгаково Уфимского района. Как сообщает ГУ МЧС по региону, в результате происшествия ранен один человек, в настоящее время он находится в больнице.

Информация о происшествии поступила 20 июня около 20:00 часов. В селе Булгаково обрушилась кровля в частном жилом доме. На место ЧП выехало пять единиц техники и 13 спасателей. Под завалами был обнаружен 62-летний мужчина, который госпитализирован в городскую клиническую больницу с многочисленными травмами.

По данным местных СМИ, обрушения произошло после завершения рабочей смены строителей, которые были заняты на строительстве дома. По одной из версий, плиты между этажами не выдержали нагрузки из-за нарушений технологии укладки и обрушились. Одному из рабочих не удалось вовремя покинуть место происшествия.

Отметим, что в тот же день ЧП в жилом доме произошло в Чебоксарах. В одном из домов взорвался сейф с порохом при попытке его открыть. «Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что 43-летний владелец квартиры, почувствовав неприятный запах из сейфа, доставшегося по наследству, решил вскрыть его болгаркой. После чего произошла детонация пороха, хранившегося в нем. В результате выбито три окна квартиры, а мужчина с термическими ожогами доставлен в больницу», — говорят в полиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Путин показал Стоуну видео операции в Сирии с чужого смартфона
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу
Госдума приняла законопроект о расширении полномочий ФСО
Скончался легендарный советский разведчик Юрий Дроздов
Госпитализирован супруг Елизаветы II принц Филипп
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию
Повторный анализ выявил алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка
Спорт
Россия идет на Роналду Сборная России на спартаковском стадионе в Москве примет команду Португалии во главе с Криштиану Роналду
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино Торнике Квитатиани из пятого сезона снимается вместе с Дмитрием Певцовым и Евгением Стычкиным
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь