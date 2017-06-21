Под завалами обрушившегося дома в Башкирии нашли одного человека
62-летний пострадавший госпитализирован.
62-летний пострадавший госпитализирован.
В Башкирии обрушилась кровля жилого дома в селе Булгаково Уфимского района. Как сообщает ГУ МЧС по региону, в результате происшествия ранен один человек, в настоящее время он находится в больнице.
Информация о происшествии поступила 20 июня около 20:00 часов. В селе Булгаково обрушилась кровля в частном жилом доме. На место ЧП выехало пять единиц техники и 13 спасателей. Под завалами был обнаружен 62-летний мужчина, который госпитализирован в городскую клиническую больницу с многочисленными травмами.
По данным местных СМИ, обрушения произошло после завершения рабочей смены строителей, которые были заняты на строительстве дома. По одной из версий, плиты между этажами не выдержали нагрузки
Отметим, что в тот же день ЧП в жилом доме произошло в Чебоксарах. В одном из домов взорвался сейф с порохом при попытке его открыть. «Выехавшая на место происшествия