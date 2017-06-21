Под завалами обрушившегося дома в Башкирии нашли одного человека

В Башкирии обрушилась кровля жилого дома в селе Булгаково Уфимского района. Как сообщает ГУ МЧС по региону, в результате происшествия ранен один человек, в настоящее время он находится в больнице.

Информация о происшествии поступила 20 июня около 20:00 часов. В селе Булгаково обрушилась кровля в частном жилом доме. На место ЧП выехало пять единиц техники и 13 спасателей. Под завалами был обнаружен 62-летний мужчина, который госпитализирован в городскую клиническую больницу с многочисленными травмами.

По данным местных СМИ, обрушения произошло после завершения рабочей смены строителей, которые были заняты на строительстве дома. По одной из версий, плиты между этажами не выдержали нагрузки из-за нарушений технологии укладки и обрушились. Одному из рабочих не удалось вовремя покинуть место происшествия.