Повторная экспертиза выявила алкоголь в организме погибшего в Подмосковье ребенка

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU — Повторная судебно-медицинская экспертиза полностью подтвердила факт наличия высокой дозы алкоголя в организме мальчика, сбитого насмерть женщиной на автомобиле в Подмосковье, сообщил «Интерфаксу» в среду компетентный источник.

«Результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему, и в них присутствует значительное количество алкоголя», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, отметил он, признаков халатности в действиях эксперта, проводившего первоначальную экспертизу, не усматривается.

Проведенная после ДТП экспертиза показала, что количество алкоголя в крови ребенка якобы соответствует 0,5 л водки

«В эксгумации мальчика для проведения еще одного исследования необходимости также нет, но окончательное решение по этой процедуре еще не принято», — сказал источник.

По его словам, сейчас специалисты выясняют, какой именно напиток и в каком количестве употреблял перед смертью ребенок.

По его словам, сейчас специалисты выясняют, какой именно напиток и в каком количестве употреблял перед смертью ребенок.

15 июня пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колесами автомобиля, которым управляла 31-летняя женщина, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном.

В сообщении отмечалось, что ей предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекших смерть.

Судебно-медицинские эксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего мальчика содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.

Последнее обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.