Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США приготовили неожиданный подарок Путину
Смерть близкого оставляет шрамы на сердце
Глава МВД рассказал подробности о деле ДТП с «пьяным» ребенком
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню
"Слишком поздно опомнились": Хирург ответил на решение США
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В небе Сирии РФ и США начали "войну без правил"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа – СМИ
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Кравчук: безвиз безвизом, а оторваться от России не получится
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Еще одна страна не вернет России $240 млн долга
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
15:06 (мск), источник: Интерфакс

Повторная экспертиза выявила алкоголь в организме погибшего в Подмосковье ребенка

По данным источника, анализ крови мальчика подтверждает, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему.

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU — Повторная судебно-медицинская экспертиза полностью подтвердила факт наличия высокой дозы алкоголя в организме мальчика, сбитого насмерть женщиной на автомобиле в Подмосковье, сообщил «Интерфаксу» в среду компетентный источник.

«Результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему, и в них присутствует значительное количество алкоголя», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, отметил он, признаков халатности в действиях эксперта, проводившего первоначальную экспертизу, не усматривается.

Новость
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным Проведенная после ДТП экспертиза показала, что количество алкоголя в крови ребенка якобы соответствует 0,5 л водки

«В эксгумации мальчика для проведения еще одного исследования необходимости также нет, но окончательное решение по этой процедуре еще не принято», — сказал источник.

По его словам, сейчас специалисты выясняют, какой именно напиток и в каком количестве употреблял перед смертью ребенок.

15 июня пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колесами автомобиля, которым управляла 31-летняя женщина, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном.

В сообщении отмечалось, что ей предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекших смерть.

Судебно-медицинские эксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего мальчика содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.

Последнее обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Путин рассказал о рождении второго внука
Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Путин показал Стоуну видео операции в Сирии с чужого смартфона
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу
Госдума приняла законопроект о расширении полномочий ФСО
Скончался легендарный советский разведчик Юрий Дроздов
Госпитализирован супруг Елизаветы II принц Филипп
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию
Спорт
Россия идет на Роналду Сборная России на спартаковском стадионе в Москве примет команду Португалии во главе с Криштиану Роналду
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино Торнике Квитатиани из пятого сезона снимается вместе с Дмитрием Певцовым и Евгением Стычкиным
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь