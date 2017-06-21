Повторная экспертиза выявила алкоголь в организме погибшего в Подмосковье ребенка
По данным источника, анализ крови мальчика подтверждает, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему.
По данным источника, анализ крови мальчика подтверждает, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему.
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU — Повторная
«Результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему, и в них присутствует значительное количество алкоголя», — сказал собеседник агентства.
Таким образом, отметил он, признаков халатности в действиях эксперта, проводившего первоначальную экспертизу, не усматривается.
«В эксгумации мальчика для проведения еще одного исследования необходимости также нет, но окончательное решение по этой процедуре еще не принято», — сказал источник.
15 июня
В сообщении отмечалось, что ей предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекших смерть.
Последнее обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.