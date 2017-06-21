Суд арестовал экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского

Следователь заявил в суде, что причастность Малобродского к инкриминируемому преступлению подтверждается показаниями свидетелей и других обвиняемых. Он добавил, что Малобродский имеет, помимо российского, гражданство Израиля.

Также следователь отметил, что у обвиняемого и его жены имеются связи в посольстве США, которые помогут экс-директору «Гоголь-центра» скрыться от следствия.

Кроме того, из оглашенных в суде материалов следует, что Малобродский пытался связаться с другими фигурантами «с целью оказать на них давление».