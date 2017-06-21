Суд арестовал экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского

Следователь заявил в суде, что причастность Малобродского к инкриминируемому преступлению подтверждается показаниями свидетелей и других обвиняемых. Он добавил, что Малобродский имеет, помимо российского, гражданство Израиля.
Также следователь отметил, что у обвиняемого и его жены имеются связи в посольстве США, которые помогут экс-директору «Гоголь-центра» скрыться от следствия.
Кроме того, из оглашенных в суде материалов следует, что Малобродский пытался связаться с другими фигурантами «с целью оказать на них давление».
Защита обвиняемого настаивала на надуманности обвинения и недоказанности вины. Сам Малобродский отрицает вину и намерение скрыться. Он заявил, что желает помогать следствию «в установлении истины». «Никаких денег я не присваивал, не похищал и не получал какой-то выгоды или корысти — ни лично, ни с кем-то в сговоре», — сказал он.
В мае в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в некоммерческой организации «Седьмая студия», основанной Серебренниковым. Подозреваемыми по делу, помимо Малобродского, проходят бухгалтер Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин.
Из постановления суда следует, что компания «Седьмая студия» получила финансирование из бюджета по договору на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей на сумму в 66,5 миллиона рублей. По версии следствия, Масляева и Итин похитили часть выделенных денег — 1,28 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.
Малобродский возглавлял «Гоголь-центр» в 2013—2015 годах. По обвинению в мошенничестве в составе организованной группы ему грозит до 10 лет заключения.