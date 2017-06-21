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17:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Экс-сотрудник Росжелдора осужден за получение взятки

Экс-начальник отдела Южного территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) осужден за получение взятки.

Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что подсудимый потребовал и получил взятку в размере 40 тысяч рублей от предпринимателя за помощь в разработке и утверждении плана транспортной безопасности станции Лихая.

Суд признал экс-сотрудника Росжелдора виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и приговорил его к условному сроку лишения свободы, а также штрафу в размере 600 тысяч рублей.

Кроме того, осужденный на три года лишен права занимать должности в органах государственной и муниципальной службы.

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