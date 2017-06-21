В Тукаевском районе в ДТП погибла 77-летняя женщина, еще двое госпитализированы

Информация об аварии поступила утром на единый номер вызова экстренных служб 112. На дороге в сторону садового общества «Весна-2» в Боровецком лесу столкнулись «Ока» и «Мерседес GL» с московскими номерами.

На месте работали медики, полицейские и сотрудники МЧС.

В результате аварии 39-летний мужчина получил перелом левого предплечья, 26-летняя девушка — черепно-мозговую травму. Оба пострадавших госпитализированы. 77-летняя женщина погибла.

При помощи специального гидравлического инструмента пожарные извлекли тело погибшей из разбитого автомобиля и отключили аккумуляторы транспортных средств.