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16:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Тукаевском районе в ДТП погибла 77-летняя женщина, еще двое госпитализированы

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Тукаевском районе произошло столкновение двух автомобилей, один человек погиб, еще двое госпитализированы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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Информация об аварии поступила утром на единый номер вызова экстренных служб 112. На дороге в сторону садового общества «Весна-2» в Боровецком лесу столкнулись «Ока» и «Мерседес GL» с московскими номерами.

На месте работали медики, полицейские и сотрудники МЧС.

В результате аварии 39-летний мужчина получил перелом левого предплечья, 26-летняя девушка — черепно-мозговую травму. Оба пострадавших госпитализированы. 77-летняя женщина погибла.

При помощи специального гидравлического инструмента пожарные извлекли тело погибшей из разбитого автомобиля и отключили аккумуляторы транспортных средств.

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