В Калининграде задержали инспектора Ростехнадзора за получение взятки
В Калининграде сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали сотрудника Ростехнадзора при получении взятки. Об этом сообщает
В Калининграде сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали сотрудника Ростехнадзора при получении взятки. Об этом сообщает
По версии следствия, 39-летний инспектор отдела общего промышленного надзора во время проверки нашёл нарушения в работе одной из местных строительных фирм, касающиеся требований безопасности. По закону за это предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей и приостановление деятельности предприятия на 90 суток. Злоумышленник предложил директору компании за 45 000 рублей переквалифицировать противоправное деяние по менее тяжкой статье.
«18 мая 2017 года подозреваемый в здании Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору получил лично от директора
В СУ СК в отношении мужчину возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий»). Сейчас в ведомстве проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В июне в Калининградской области пошли под суд