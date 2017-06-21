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16:16 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде задержали инспектора Ростехнадзора за получение взятки

В Калининграде сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали сотрудника Ростехнадзора при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.

По версии следствия, 39-летний инспектор отдела общего промышленного надзора во время проверки нашёл нарушения в работе одной из местных строительных фирм, касающиеся требований безопасности. По закону за это предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей и приостановление деятельности предприятия на 90 суток. Злоумышленник предложил директору компании за 45 000 рублей переквалифицировать противоправное деяние по менее тяжкой статье.

«18 мая 2017 года подозреваемый в здании Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору получил лично от директора фирмы-нарушителя взятку в виде денег в значительном размере в сумме 45 000 рублей за пересоставление протокола об административном правонарушении. Непосредственно после получения взятки инспектор был задержан с поличным сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Калининграду», — говорится в сообщении СУ СК.

В СУ СК в отношении мужчину возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий»). Сейчас в ведомстве проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В июне в Калининградской области пошли под суд экс-чиновник местного Ростехнадзора и бизнесмен из Казани по обвинению в попытке провернуть миллионное мошенничество, связанное с капремонтом дороги Калининград — Полесск. Речь идёт о 58-летнем коммерсанте Сергее Костине и 56-летнем калининградце Александре Шибалко.

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