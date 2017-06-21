В Ростове из многоэтажки выпала девушка и разбилась насмерть
Днем 21 июня из многоэтажки на улице Солженицына в Ростове выпала девушка, прибывшие на место медики констатировали смерть, сообщает
Днем 21 июня из многоэтажки на улице Солженицына в Ростове выпала девушка, прибывшие на место медики констатировали смерть, сообщает
«Это случилось в 13:30. По предварительной информации, падение произошло с 13 этажа, все обстоятельства выясняются. На месте работают сотрудники полиции и СКР», — прокомментировали трагедию в ведомстве.