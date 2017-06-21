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16:29 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове из многоэтажки выпала девушка и разбилась насмерть

Днем 21 июня из многоэтажки на улице Солженицына в Ростове выпала девушка, прибывшие на место медики констатировали смерть, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

«Это случилось в 13:30. По предварительной информации, падение произошло с 13 этажа, все обстоятельства выясняются. На месте работают сотрудники полиции и СКР», — прокомментировали трагедию в ведомстве.

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