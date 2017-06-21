Пожарные потушили КамАЗ, горевший на Восточном обходе Перми

Утром 21 июня 2017 года на трассе Восточного обхода города Перми загорелся КамАЗ.

«Сообщение о происшествии поступило в 10.37. Позвонивший сообщил, что на трассе во время движения загорелся автомобиль, и на место выехали пожарные для тушения», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Прибывшие огнеборцы пришли на помощь вовремя. По словам очевидцев, водитель КамАЗа пытался самостоятельно сбить пламя, но ему это не удалось.