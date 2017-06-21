Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
Постиранные вещи нельзя сушить в квартире
Песков ответил на слова Порошенко, сказанные в ходе визита в США
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В небе Сирии РФ и США начали "войну без правил"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа – СМИ
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
16:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пожарные потушили КамАЗ, горевший на Восточном обходе Перми

Во время движения у автомашины загорелось колесо.

Утром 21 июня 2017 года на трассе Восточного обхода города Перми загорелся КамАЗ.

«Сообщение о происшествии поступило в 10.37. Позвонивший сообщил, что на трассе во время движения загорелся автомобиль, и на место выехали пожарные для тушения», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Прибывшие огнеборцы пришли на помощь вовремя. По словам очевидцев, водитель КамАЗа пытался самостоятельно сбить пламя, но ему это не удалось.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пермские выпускники на ЕГЭ: «обзац», «придёд», «наобород»
Путин показал Стоуну видео операции в Сирии с чужого смартфона
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу
Суд арестовал экс-директора «Гоголь-центра»
Умер легендарный советский разведчик Юрий Дроздов
Тронная речь Елизаветы II прошла без короны впервые за 43 года
Футбол в России — это похороны. Германия о Кубке конфедераций
Повторный анализ выявил алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка
Спорт
Россия идет на Роналду Сборная России на спартаковском стадионе в Москве примет команду Португалии во главе с Криштиану Роналду
Авто
СМИ: экспертиза нашла алкоголь в крови 6-летнего мальчика Сразу несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что повторные анализы крови сбитого в Балашихе мальчика подтвердили, что он был пьян
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино Торнике Квитатиани из пятого сезона снимается вместе с Дмитрием Певцовым и Евгением Стычкиным
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь