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17:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

ГУ МЧС предупреждает волгоградцев о грозах и порывистом ветре

ГУ МЧС предупреждает волгоградцев об ухудшении погоды.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, до конца суток 21 июня, а также ночью и утром 22 июня в регионе местами возможны грозы и порывистый ветер до 15−20 м/с.

Местных жителей просят при парковке автомобилей выбирать места вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. Кроме того, волгоградцев просят обходить на улице шаткие строения, а в помещениях плотно закрывать окна и форточки.

«В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону пожарно-спасательной службы «101», — добавили в ГУ МЧС.

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