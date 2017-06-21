ГУ МЧС предупреждает волгоградцев о грозах и порывистом ветре

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, до конца суток 21 июня, а также ночью и утром 22 июня в регионе местами возможны грозы и порывистый ветер до 15−20 м/с.

Местных жителей просят при парковке автомобилей выбирать места вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. Кроме того, волгоградцев просят обходить на улице шаткие строения, а в помещениях плотно закрывать окна и форточки.