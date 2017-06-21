Сотрудников БНТУ задержали за хищение у вуза $5 тыс
Если вину задержанных докажут, им может грозить наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет с конфискацией имущества.
Если вину задержанных докажут, им может грозить наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет с конфискацией имущества.
МИНСК, 21 июн — Sputnik. Бывшие сотрудники Белорусского национального технического университета (БНТУ) задержаны за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере, сообщили в ГУВД Мингорисполкома в среду.
Уголовное дело по итогам проверки прокуратура возбудила еще 2 июня — фигурантами оказались бывшие сотрудники БНТУ.
«В ходе
Этих граждан «трудоустраивали» на должности техперсонала, однако те не работали, а вносили информацию о будто бы отработанном времени.
«Далее табели передавались в бухгалтерию для начисления заработной платы и последующего перечисления денежных средств на
Сумма хищений составила более 94 миллионов неденоминированных рублей — около пяти тысяч долларов по курсу.