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17:59 (мск), источник: Sputnik.by

Сотрудников БНТУ задержали за хищение у вуза $5 тыс

Если вину задержанных докажут, им может грозить наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Бывшие сотрудники Белорусского национального технического университета (БНТУ) задержаны за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере, сообщили в ГУВД Мингорисполкома в среду.

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Уголовное дело по итогам проверки прокуратура возбудила еще 2 июня — фигурантами оказались бывшие сотрудники БНТУ.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на протяжении многих лет указанные должностные лица совершали хищения денежных средств учреждения образования. Ими осуществлялся поиск безработных граждан — “мертвых душ”, которым необходим был трудовой стаж», — рассказали подробности дела в столичной милиции.

Этих граждан «трудоустраивали» на должности техперсонала, однако те не работали, а вносили информацию о будто бы отработанном времени.

«Далее табели передавались в бухгалтерию для начисления заработной платы и последующего перечисления денежных средств на карт-счета. Деньгами должностные лица распоряжались по своему усмотрению, так как банковские пластиковые карты находились у них», — добавили в ГУВД.

Сумма хищений составила более 94 миллионов неденоминированных рублей — около пяти тысяч долларов по курсу.

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