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18:31 (мск)

Дело «пьяного мальчика»: итоги экспертизы и версия отца

Следователи официально установили, что в крови ребенка был алкоголь и теперь намерены выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употреблял спиртное.

Следственный комитет подтвердил, что в крови шестилетнего мальчика, погибшего под колесами автомобиля в подмосковной Балашихе, обнаружен алкоголь. Об этом говорится в сообщении СК. Теперь следователи намерены установить обстоятельства прижизненного употребления ребенком алкоголя.

Следователями регионального СК были изъяты образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя и проведена молекулярно-генетическая экспертиза в Главном управлении криминалистики СК России, согласно которой кровь принадлежит малолетнему потерпевшему.
Следственный комитет

Кроме того, был произведен осмотр автомобиля обвиняемой по уголовному делу о ДТП, в салоне которого обнаружены и изъяты следы крови малолетнего потерпевшего. «Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь», — говорится в сообщении СК.

О том, что результаты повторной судебно-медицинской экспертизы совпадают с первыми результатами, также заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. «Насколько я знаю, что вторичный результат он совпадает с первым», — сказал Колокольцев, сообщает Интерфакс. Напомним, что первая экспертиза показал, что в крови мальчика содержался этиловый спирт в количестве 2,7 промилле.

Вместе с тем отец погибшего под колесами мальчика считает, что при проведении экспертизы ребенку могли вколоть спирт непосредственно в печень. Об этом «Газете.Ru» рассказал сам отец мальчика, Роман Шимко. Ранее в среду он также ребенка говорил, что результаты повторной экспертизы на наличие в крови появятся в конце этой недели.

В заключении экспертизы указано, что дыхательные пути не обожжены, слизистая языка не обожжена и даже в моче нет алкоголя, при этом в крови он откуда-то взялся. Думаю, что его намеренно вкололи в печень.
Роман Шимко

Врач-нарколог Олег Стеценко, комментируя версию отца ребенка о возможно уколе в печен, заявил изданию, что теоретически таким образом эксперты действительно могли добавить спирт во внутренние органы ребенка, чтобы затем получить положительные результаты исследования на алкоголь. «Я скорее склоняюсь к версии разгильдяйства — перепутали пробы, не помыли пробирку или прибор, но если отстранить эти версии, то да, спирт могли вколоть через шприц», — объяснил он.

Напомним, что 23 апреля женщина за рулем автомобиля Hyundai Solaris сбила во дворе подмосковной Балашихи шестилетнего мальчика. Как сообщали родители погибшего, медицинская экспертиза показала, что на момент аварии ребенок был пьян — в его крови якобы обнаружили 2,7 промилле алкоголя, что соответствует 0,5 л водки.

Дело по факту ДТП и гибели ребенка было возбуждено только накануне. «В отношении водителя, сбившего ребенка в Балашихе 23 апреля, возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть)», — говорилось в сообщении подмосковного главка МВД. Одновременно с этим по факту обнаружения опьянения у погибшего мальчика было заведено дело о халатности.

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