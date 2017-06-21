Дело «пьяного мальчика»: итоги экспертизы и версия отца
Следователи официально установили, что в крови ребенка был алкоголь и теперь намерены выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употреблял спиртное.
Следователи официально установили, что в крови ребенка был алкоголь и теперь намерены выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употреблял спиртное.
Следственный комитет подтвердил, что в крови шестилетнего мальчика, погибшего под колесами автомобиля в подмосковной Балашихе, обнаружен алкоголь. Об этом говорится в сообщении СК. Теперь следователи намерены установить обстоятельства прижизненного употребления ребенком алкоголя.
Следователями регионального СК были изъяты образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя и проведена молекулярно-генетическая экспертиза в Главном управлении криминалистики СК России, согласно которой кровь принадлежит малолетнему потерпевшему.
Кроме того, был произведен осмотр автомобиля обвиняемой по уголовному делу о ДТП, в салоне которого обнаружены и изъяты следы крови малолетнего потерпевшего. «Согласно выводам
О том, что результаты повторной
Вместе с тем отец погибшего под колесами мальчика считает, что при проведении экспертизы ребенку могли вколоть спирт непосредственно в печень. Об этом «Газете.Ru» рассказал сам отец мальчика, Роман Шимко. Ранее в среду он также ребенка говорил, что результаты повторной экспертизы на наличие в крови появятся в конце этой недели.
В заключении экспертизы указано, что дыхательные пути не обожжены, слизистая языка не обожжена и даже в моче нет алкоголя, при этом в крови он откуда-то взялся. Думаю, что его намеренно вкололи в печень.
Напомним, что 23 апреля женщина за рулем автомобиля Hyundai Solaris сбила во дворе подмосковной Балашихи шестилетнего мальчика. Как сообщали родители погибшего, медицинская экспертиза показала, что на момент аварии ребенок был пьян — в его крови якобы обнаружили 2,7 промилле алкоголя, что соответствует 0,5 л водки.
Дело по факту ДТП и гибели ребенка было возбуждено только накануне. «В отношении водителя, сбившего ребенка в Балашихе 23 апреля, возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть)», — говорилось в сообщении подмосковного главка МВД. Одновременно с этим по факту обнаружения опьянения у погибшего мальчика было заведено дело о халатности.