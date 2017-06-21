Дело «пьяного мальчика»: итоги экспертизы и версия отца

Следственный комитет подтвердил, что в крови шестилетнего мальчика, погибшего под колесами автомобиля в подмосковной Балашихе, обнаружен алкоголь. Об этом говорится в сообщении СК. Теперь следователи намерены установить обстоятельства прижизненного употребления ребенком алкоголя.

Следователями регионального СК были изъяты образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя и проведена молекулярно-генетическая экспертиза в Главном управлении криминалистики СК России, согласно которой кровь принадлежит малолетнему потерпевшему.

Кроме того, был произведен осмотр автомобиля обвиняемой по уголовному делу о ДТП, в салоне которого обнаружены и изъяты следы крови малолетнего потерпевшего. «Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь», — говорится в сообщении СК.

О том, что результаты повторной судебно-медицинской экспертизы совпадают с первыми результатами, также заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. «Насколько я знаю, что вторичный результат он совпадает с первым», — сказал Колокольцев, сообщает Интерфакс. Напомним, что первая экспертиза показал, что в крови мальчика содержался этиловый спирт в количестве 2,7 промилле.

Вместе с тем отец погибшего под колесами мальчика считает, что при проведении экспертизы ребенку могли вколоть спирт непосредственно в печень. Об этом «Газете.Ru» рассказал сам отец мальчика, Роман Шимко. Ранее в среду он также ребенка говорил, что результаты повторной экспертизы на наличие в крови появятся в конце этой недели.