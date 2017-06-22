Под Воронежем пропали возвращавшиеся с заработков в Москве рабочие
Мужчины вышли у
Мужчины вышли у
Николай Стебунов и его товарищ, имя которого пока неизвестно, пропали у
По предварительной информации, сельчане поехали подрабатывать на стройку в Москву, однако спустя
В группе поисковиков появилась пока ориентировка только на 29-летнего Николая Стебунова, родственники его коллеги на связь с поисковиками пока не вышли.
Рост Николая Стебунова 177 см, вес 75 кг, мужчина худощавого телосложения, со
Поисковики попросили всех, кто знает о месте нахождения Николая Стебунова и его приятеля, сообщить по телефонам 8 950 757 33 27, 8 904 214 23 71, 8 930 414 90 54 (поисковики) или 02 (полиция).