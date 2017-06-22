Под Воронежем пропали возвращавшиеся с заработков в Москве рабочие

Николай Стебунов и его товарищ, имя которого пока неизвестно, пропали у сити-парка «Град» в Рамонском районе в пятницу, 16 июня. Житель эртильского села Россошь возвращались домой из Москвы — в столицу мужчины ездили на заработки, сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» руководитель поискового отряда «Воронежец» Алексей Новиков.

По предварительной информации, сельчане поехали подрабатывать на стройку в Москву, однако спустя какое-то время между рабочими и руководством произошёл конфликт, и мужчин попросили вернуться домой. По пути в Россошь сельчане и пропали.

В группе поисковиков появилась пока ориентировка только на 29-летнего Николая Стебунова, родственники его коллеги на связь с поисковиками пока не вышли.

Рост Николая Стебунова 177 см, вес 75 кг, мужчина худощавого телосложения, со светло-русыми волосами, серыми глубоко посаженными глазами. На левой щеке вертикальный шрам под глазом, на левой руке — шрамы от порезов. У мужчины несколько татуировок -с левой стороны на груди лев, на плече левой руки узор, на запястье левой руки паутина и группа крови.

Поисковики попросили всех, кто знает о месте нахождения Николая Стебунова и его приятеля, сообщить по телефонам 8 950 757 33 27, 8 904 214 23 71, 8 930 414 90 54 (поисковики) или 02 (полиция).