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22:05 (мск), источник: Интерфакс

Три человека скончались от спиртосодержащей жидкости в Астраханской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU — В Астраханской области женщина и двое мужчин скончались в среду в больнице, еще четверо, в том числе двое подростков госпитализированы с отравлением, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным ведомства, накануне пять человек поступили в районную больницу в состоянии острой интоксикации. На следующий день один за другим женщина и двое мужчин скончались. Смерть наступила в результате токсического действия жидкости.

Один мужчина находится в коме, еще один в тяжелом состоянии.

Управление установило, что жидкость, которой предположительно отравились все поступившие в больницу, была найдена брошенной в канистре в понедельник вечером на берегу реки Ахтуба. Она имела ярко выраженный запах спирта.

Канистру принесли в дом одного из впоследствии пострадавших, разбавили ее содержимое водой. По данным управления, этот «коктейль» употребили все пострадавшие.

«Сегодня в ходе процессуальной проверки установлено, что одновременно со взрослыми доступ к спиртосодержащей жидкости получили двое несовершеннолетних: племянник одного из погибших и его друг. Вечером вторника 14-летние мальчики поступили в районную больницу в состоянии острой интоксикации», — отмечается в сообщении следственного управления.

Дети спецтранспортом доставлены в медицинские учреждения областного центра.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Комментарии
1
арсений сидоров
Что нашли -то и получили, чё из мухи слона раздувать.
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