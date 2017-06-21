«Дело Шалтай-Болтая» направлено в Мосгорсуд

«Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина РФ Владимира Аникеева. Он обвиняется в совершении в составе организованной группы из корыстной заинтересованности неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, что повлекло ее копирование, то есть преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РФ», — сказал Куренной.

По его словам, дело направлено для рассмотрения по существу в Мосгорсуд.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя «Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал», стала известна несколько лет назад. По данным правоохранителей, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Лидер хакерской группы Владимир Аникеев был арестован в ноябре 2016 года (он известен в интернете под псевдонимом Льюис), чуть позднее — два его подельника Константин Тепляков и Александр Филинов. Всем троим предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.