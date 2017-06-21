Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Террористы из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взорвали соборную мечеть «Ан-Нури» в иракском городе Мосул, где главарь ИГ Абу Бакр
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Террористы из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взорвали соборную мечеть «Ан-Нури» в иракском городе Мосул, где главарь ИГ Абу Бакр
Об этом сообщил в среду командующий операцией по выдворению боевиков из Мосула генерал Абдель Амир Йаралла, передает телеканал Al Sumaria.
По его информации, террористы подорвали соборную мечеть «Ан-Нури» и знаменитый «Горбатый» минарет, «совершив очередное историческое преступление».
Ранее 21 июня сообщалось, что правительственным силам, сосредоточившим наступление на Старом городе Мосула, удалось приблизиться на расстояние 200 метров от мечети. В командовании также отмечали, что число боевиков, оставшихся в городе, не превышает 500 человек.
Кампания иракских правительственных сил по возвращению контроля над Мосулом началась в октябре прошлого года. 18 июня иракские военные приступили к завершающей стадии операции в западной части города.