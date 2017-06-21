Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула

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Об этом сообщил в среду командующий операцией по выдворению боевиков из Мосула генерал Абдель Амир Йаралла, передает телеканал Al Sumaria. По его информации, террористы подорвали соборную мечеть «Ан-Нури» и знаменитый «Горбатый» минарет, «совершив очередное историческое преступление».

Ранее 21 июня сообщалось, что правительственным силам, сосредоточившим наступление на Старом городе Мосула, удалось приблизиться на расстояние 200 метров от мечети. В командовании также отмечали, что число боевиков, оставшихся в городе, не превышает 500 человек.