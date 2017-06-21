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21 июня, источник: РИА Новости

В Москве спасатели вытащили из пруда двух тонущих граждан Киргизии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Спасатели вытащили из воды двух тонущих граждан Киргизии, перевернувшихся на лодке в Купальном пруду на востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел вечером в среду во время пешего патрулирования в районе поисково-спасательной станции «Терлецкая» на востоке Москвы. Старший смены заметил, что двое мужчин сильно раскачиваются в лодке, в результате чего она перевернулась, и они стали тонуть.

«Спасатели МГПСС добрались к тонущим на весельных лодках и вытащили их. Мужчины, граждане Киргизии, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщается, спасатели доставили их на станцию, где передали сотрудникам полиции.

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