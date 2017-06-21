В Москве спасатели вытащили из пруда двух тонущих граждан Киргизии

Инцидент произошел вечером в среду во время пешего патрулирования в районе поисково-спасательной станции «Терлецкая» на востоке Москвы. Старший смены заметил, что двое мужчин сильно раскачиваются в лодке, в результате чего она перевернулась, и они стали тонуть.

«Спасатели МГПСС добрались к тонущим на весельных лодках и вытащили их. Мужчины, граждане Киргизии, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщается, спасатели доставили их на станцию, где передали сотрудникам полиции.