В Москве спасатели вытащили из пруда двух тонущих граждан Киргизии
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Спасатели вытащили из воды двух тонущих граждан Киргизии, перевернувшихся на лодке в Купальном пруду на востоке столицы, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Спасатели вытащили из воды двух тонущих граждан Киргизии, перевернувшихся на лодке в Купальном пруду на востоке столицы, сообщили РИА Новости в
Инцидент произошел вечером в среду во время пешего патрулирования в районе
«Спасатели МГПСС добрались к тонущим на весельных лодках и вытащили их. Мужчины, граждане Киргизии, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения», — рассказали в
Как сообщается, спасатели доставили их на станцию, где передали сотрудникам полиции.