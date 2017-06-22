Май стал рекордным месяцем по числу убийств в Мексике за 20 лет

По данным исполнительного секретариата национальной системы общественной безопасности, в этом мае был побит рекорд 2011 года, когда майский показатель едва превысил 2 тысячи убийств. Ранее считалось, что период май-август 2011 года был самым высоким по уровню насилия, что связано с войной наркомафии, объявленной Фелипе Кальдероном, занимавшим тогда пост президента страны.

После этого был отмечен значительный спад показателей по убийствам, продолжавшийся до 2015 году, когда вновь начался их рост, приведший к новым рекордным показателям. Всего с начала 2017 года в Мексике убито 9,9 тысяч человек, что означает почти 30% роста к тем же показателям 2016 года.