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00:56 (мск), источник: РИА Новости

Май стал рекордным месяцем по числу убийств в Мексике за 20 лет

МЕХИКО, 21 июн — РИА Новости. Рекордное число убийств — почти 2,2 тысячи — было зарегистрировано в Мексике в мае этого года, что стало самым высоким месячным показателем за последние два десятилетия.

Источник: AP 2017

По данным исполнительного секретариата национальной системы общественной безопасности, в этом мае был побит рекорд 2011 года, когда майский показатель едва превысил 2 тысячи убийств. Ранее считалось, что период май-август 2011 года был самым высоким по уровню насилия, что связано с войной наркомафии, объявленной Фелипе Кальдероном, занимавшим тогда пост президента страны.

После этого был отмечен значительный спад показателей по убийствам, продолжавшийся до 2015 году, когда вновь начался их рост, приведший к новым рекордным показателям. Всего с начала 2017 года в Мексике убито 9,9 тысяч человек, что означает почти 30% роста к тем же показателям 2016 года.

Самые высокие показатели по убийствам отмечены в штатах Чиуауа, Колима, Герреро, Нуэво-Леоне, Сан-Луис-Потоси, Тамаулипасе, Веракрусе и городе Мехико.

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