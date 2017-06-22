Американская коалиция заявила, что не бомбила территорию у мечети в Мосуле

В свою очередь, командующий наземными операциям коалиции генерал Джозеф Мартин назвал уничтожение мечети «преступление против жителей Мосула и всего народа Ирака». По его словам, «ответственность за это полностью лежит на ИГ». Он пообещал также продолжить «поддержку иракских партнеров в их усилиях по приведению террористов к правосудию».

Наряду с этим в заявлении штаба коалиции говорится, что она работает с иракскими партнерами над очисткой территории Мосула и страны в целом от боевиков. В этой связи уточняется, что при ее поддержке правительственным силам удалось освободить от ИГ 47 тысяч квадратных километров территории.

Ранее в среду иракские военные сообщили, что боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури и ее минарет. По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава, мечеть ан-Нури и ее минарет Аль Хадба боевики взорвали, когда иракские военные продвинулись вглубь города, достигнув убедительных побед над бандами ИГ. Позже иракская армия выложила в своем аккаунте в Facebook фотографию разрушенной мечети.