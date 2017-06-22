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00:54 (мск), источник: РИА Новости

Американская коалиция заявила, что не бомбила территорию у мечети в Мосуле

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США не проводила бомбардировки в районе мечети ан-Нури в иракском городе Мосул, заявил в четверг официальный представитель коалиции полковник Джон Дорриан.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) обвинила в уничтожении мечети США.

«Мы не бомбили этот район», — сказал он агентству Рейтер.

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В свою очередь, командующий наземными операциям коалиции генерал Джозеф Мартин назвал уничтожение мечети «преступление против жителей Мосула и всего народа Ирака». По его словам, «ответственность за это полностью лежит на ИГ». Он пообещал также продолжить «поддержку иракских партнеров в их усилиях по приведению террористов к правосудию».

Наряду с этим в заявлении штаба коалиции говорится, что она работает с иракскими партнерами над очисткой территории Мосула и страны в целом от боевиков. В этой связи уточняется, что при ее поддержке правительственным силам удалось освободить от ИГ 47 тысяч квадратных километров территории.

Ранее в среду иракские военные сообщили, что боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури и ее минарет. По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава, мечеть ан-Нури и ее минарет Аль Хадба боевики взорвали, когда иракские военные продвинулись вглубь города, достигнув убедительных побед над бандами ИГ. Позже иракская армия выложила в своем аккаунте в Facebook фотографию разрушенной мечети.

Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои. В июле 2014 года главарь группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного «халифата» и объявил себя его главой.

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