Американская коалиция заявила, что не бомбила территорию у мечети в Мосуле
ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США не проводила бомбардировки в районе мечети
ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США не проводила бомбардировки в районе мечети
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) обвинила в уничтожении мечети США.
«Мы не бомбили этот район», — сказал он агентству Рейтер.
В свою очередь, командующий наземными операциям коалиции генерал Джозеф Мартин назвал уничтожение мечети «преступление против жителей Мосула и всего народа Ирака». По его словам, «ответственность за это полностью лежит на ИГ». Он пообещал также продолжить «поддержку иракских партнеров в их усилиях по приведению террористов к правосудию».
Наряду с этим в заявлении штаба коалиции говорится, что она работает с иракскими партнерами над очисткой территории Мосула и страны в целом от боевиков. В этой связи уточняется, что при ее поддержке правительственным силам удалось освободить от ИГ 47 тысяч квадратных километров территории.
Ранее в среду иракские военные сообщили, что боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула
Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои. В июле 2014 года главарь группировки ИГ Абу Бакр