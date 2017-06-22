В Хабаровском крае рядовой получил срок за дедовщину

Об этом ИА «Дейта» сообщили в Военно-следственном управлении по Восточному военному округу.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности). Следствием и судом установлено, что 31 января текущего года Тюкачев избил 6 сослуживцев за то, что они отказались наводить порядок в казарме.

Краснореченским гарнизонным военным судом Тюкачеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Улугбек Тимуридов.