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03:16 (мск), источник: ДЕЙТА

В Хабаровском крае рядовой получил срок за дедовщину

Доказательства, собранные 57 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части 11666 рядовому Евгению Тюкачеву.

Об этом ИА «Дейта» сообщили в Военно-следственном управлении по Восточному военному округу.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности). Следствием и судом установлено, что 31 января текущего года Тюкачев избил 6 сослуживцев за то, что они отказались наводить порядок в казарме.

Краснореченским гарнизонным военным судом Тюкачеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Улугбек Тимуридов.

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