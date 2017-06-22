Уходя от полицейской погони, угонщик снес магазин в Артеме

Владивосток, 22 июня, PrimaMedia.

Инспекторы дорожно-патрульной службы, находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Кирова в Артеме, обратили внимание на автомашину Мазда. Иномарка ехала с нарушением установленной скорости движения. На законные требования сотрудников полиции остановиться правонарушитель не отреагировал и попытался скрыться. Водитель иномарки потерял управление и врезался в стену торгового павильона. За рулем транспортного средства находился 18-летний житель Артема, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательства. Автомашину поместили на стоянку временного задержания транспортных средств.

Установлено, что иномарку житель Артема угнал. Компания мужчин употребляла спиртные напитки. Когда владелец уснул, злоумышленник завладел автомашиной и отправился кататься по городу.

Водительского удостоверения у нарушителя не оказалось. Сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье 12.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения). Мировым судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение транспортным средством).