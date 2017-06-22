Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
Фото зайчиков и щеночков спасут ваш брак
На новость об алкоголе в крови 6-летнего ребенка ответил его отец
Тайная сила кошек: правда или вымысел
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Погружение барреля Почему «заморозка» не лечит нефтяной рынок?
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В Сирии между РФ и США началась "война без правил"
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа – СМИ
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Что делать, если банкомат выдал фальшивую купюру
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
10Умер Гельмут Коль
03:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Уходя от полицейской погони, угонщик снес магазин в Артеме

В крови у злоумышленника был обнаружен алкоголь.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 июня, PrimaMedia.

Инспекторы дорожно-патрульной службы, находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Кирова в Артеме, обратили внимание на автомашину Мазда. Иномарка ехала с нарушением установленной скорости движения. На законные требования сотрудников полиции остановиться правонарушитель не отреагировал и попытался скрыться. Водитель иномарки потерял управление и врезался в стену торгового павильона. За рулем транспортного средства находился 18-летний житель Артема, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательства. Автомашину поместили на стоянку временного задержания транспортных средств.

Установлено, что иномарку житель Артема угнал. Компания мужчин употребляла спиртные напитки. Когда владелец уснул, злоумышленник завладел автомашиной и отправился кататься по городу.

Водительского удостоверения у нарушителя не оказалось. Сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье 12.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения). Мировым судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение транспортным средством).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Цена Победы для Приморья: свыше 30 тысяч человек не вернулись из боя
Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций
МВБ назвало цели хакеров из РФ в избирательной системе США
Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула
Партия Северной Ирландии требует 2 млрд фунтов за коалицию с Мэй
Трамп продлил санкции в отношении КНДР
CNN: еще один сирийский Су-22 приближался к позициям SDF
Россияне зажгут миллионы свечей в память о погибших на войне
Спорт
Криштиану решает: как Россия проиграла Португалии на КК Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже
Авто
КАМАЗ: за моделью NEO выстроились очереди Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда обрели своих хозяев
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь