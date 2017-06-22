Уходя от полицейской погони, угонщик снес магазин в Артеме
В крови у злоумышленника был обнаружен алкоголь.
В крови у злоумышленника был обнаружен алкоголь.
Владивосток, 22 июня, PrimaMedia.
Инспекторы
Молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательства. Автомашину поместили на стоянку временного задержания транспортных средств.
Установлено, что иномарку житель Артема угнал. Компания мужчин употребляла спиртные напитки. Когда владелец уснул, злоумышленник завладел автомашиной и отправился кататься по городу.
Водительского удостоверения у нарушителя не оказалось. Сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье 12.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения). Мировым судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.
В отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение транспортным средством).