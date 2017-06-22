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03:21 (мск), источник: Вести Приморье

Суд в Приморье приговорил к 12 годам колонии убийцу сторожа храма

Артемовский городской суд в Приморье приговорил к 12 годам колонии особого режима мужчину, который убил женщину-сторожа храма Покрова Пресвятой Богородицы и похитил из трапезной ноутбук настоятеля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру края.

Освободившийся из мест лишения свободы, злоумышленник познакомился с мужчиной, проживавшем в вагончике рядом с храмом Покрова Пресвятой Богородицы в г. Артеме, оставшись у него на несколько дней.

29 декабря 2016 фигурант перелез через забор церкви, где в это время женщина-сторож обходила территорию с иконой в руках и напал на нее, ударив по ногам.

Потерпевшая упала на колени, затем имевшимся при себе бытовым ножом убийца нанес женщине не менее 10 ударов по телу. После этого потерпевшая перестала кричать и осталась лежать на асфальте.

Совершив убийство, мужчина осмотрел помещения храма и похитил обнаруженный в трапезной ноутбук, принадлежащий настоятелю храма.

За содеянное суд приговорил его к 12 годам лишения свободы лет с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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