Нетрезвый приморец в баре избил другого посетителя стулом
Агрессивного посетителя задержали, его оппоненту потребовалась госпитализация.
Агрессивного посетителя задержали, его оппоненту потребовалась госпитализация.
Владивосток, 22 июня, PrimaMedia.
Развить конфликт после выяснение отношений между двумя компаниями отдыхающих решил нетрезвый посетитель бара в селе Спасском Спасского района Приморья. Подкараулив оставшегося в одиночестве оппонента, мужчина избил его стулом. В результате пострадавшего пришлось госпитализировать, сообщили ИА PrimaMedia в УМВД РФ по Приморью.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Спасский» поступило сообщение об инциденте в помещении кафе.
«На место происшествия прибыла
Правоохранители установили, что оба участника инцидента употребляли алкоголь в разных компаниях и были друг с другом не знакомы, но между ними произошел конфликт. Когда, казалось бы, инцидент был исчерпан и все разошлись, 25-летний зачинщик вернулся в бар и напал на оппонента, воспользовавшись подручным средством — стулом.
Сейчас сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства происшествия, назначена