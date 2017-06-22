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03:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Нетрезвый приморец в баре избил другого посетителя стулом

Агрессивного посетителя задержали, его оппоненту потребовалась госпитализация.

Владивосток, 22 июня, PrimaMedia.

Развить конфликт после выяснение отношений между двумя компаниями отдыхающих решил нетрезвый посетитель бара в селе Спасском Спасского района Приморья. Подкараулив оставшегося в одиночестве оппонента, мужчина избил его стулом. В результате пострадавшего пришлось госпитализировать, сообщили ИА PrimaMedia в УМВД РФ по Приморью.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Спасский» поступило сообщение об инциденте в помещении кафе.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи. Пострадавший — 29-летний местный житель — госпитализирован с ушибленной раной лба. По подозрению в причинении телесных повреждений задержан 25-летний мужчина», — уточнили в пресс-службе полиции.

Правоохранители установили, что оба участника инцидента употребляли алкоголь в разных компаниях и были друг с другом не знакомы, но между ними произошел конфликт. Когда, казалось бы, инцидент был исчерпан и все разошлись, 25-летний зачинщик вернулся в бар и напал на оппонента, воспользовавшись подручным средством — стулом.

Сейчас сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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