Нетрезвый приморец в баре избил другого посетителя стулом

Владивосток, 22 июня, PrimaMedia.

Развить конфликт после выяснение отношений между двумя компаниями отдыхающих решил нетрезвый посетитель бара в селе Спасском Спасского района Приморья. Подкараулив оставшегося в одиночестве оппонента, мужчина избил его стулом. В результате пострадавшего пришлось госпитализировать, сообщили ИА PrimaMedia в УМВД РФ по Приморью.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Спасский» поступило сообщение об инциденте в помещении кафе.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи. Пострадавший — 29-летний местный житель — госпитализирован с ушибленной раной лба. По подозрению в причинении телесных повреждений задержан 25-летний мужчина», — уточнили в пресс-службе полиции.

Правоохранители установили, что оба участника инцидента употребляли алкоголь в разных компаниях и были друг с другом не знакомы, но между ними произошел конфликт. Когда, казалось бы, инцидент был исчерпан и все разошлись, 25-летний зачинщик вернулся в бар и напал на оппонента, воспользовавшись подручным средством — стулом.