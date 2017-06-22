Два трупа случайно нашли на плавбазе в Приморье
Два члена экипажа плавбазы «Дальмос» найдены мертвыми в каюте судна, которое в настоящее время находится в порту Находки. Об этом сообщает ИА «Дейта».
Два члена экипажа плавбазы «Дальмос» найдены мертвыми в каюте судна, которое в настоящее время находится в порту Находки. Об этом сообщает ИА «Дейта».
По неофициальной информации, моряки погибли несколько дней назад, предположительно, отравившись некачественным алкоголем. Тела были обнаружены 21 мая, причем, по словам очевидцев, на судне забеспокоились, почувствовав неприятный запах из каюты.
В настоящее время на судне работают сотрудники полиции. Известно, что «Дальмос» должен был выйти в очередной рейс 25 июня. В ООО «Поллукс» — компании, которой принадлежит плавбаза, от комментариев отказались.
Улугбек Тимуридов.