Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
Фото зайчиков и щеночков спасут ваш брак
Маленький принц: в каких условиях живет сын Лукашенко
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В Сирии между РФ и США началась "война без правил"
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа – СМИ
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
10Умер Гельмут Коль
04:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Два трупа случайно нашли на плавбазе в Приморье

Два члена экипажа плавбазы «Дальмос» найдены мертвыми в каюте судна, которое в настоящее время находится в порту Находки. Об этом сообщает ИА «Дейта».

По неофициальной информации, моряки погибли несколько дней назад, предположительно, отравившись некачественным алкоголем. Тела были обнаружены 21 мая, причем, по словам очевидцев, на судне забеспокоились, почувствовав неприятный запах из каюты.

В настоящее время на судне работают сотрудники полиции. Известно, что «Дальмос» должен был выйти в очередной рейс 25 июня. В ООО «Поллукс» — компании, которой принадлежит плавбаза, от комментариев отказались.

Улугбек Тимуридов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Проблемы качественного допобразования обозначили в Приморье
Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций
МВБ назвало цели хакеров из РФ в избирательной системе США
Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула
Партия Северной Ирландии требует 2 млрд фунтов за коалицию с Мэй
Трамп продлил санкции в отношении КНДР
CNN: еще один сирийский Су-22 приближался к позициям SDF
Россияне зажгут миллионы свечей в память о погибших на войне
Спорт
Криштиану решает: как Россия проиграла Португалии на КК Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже
Авто
КАМАЗ: за моделью NEO выстроились очереди Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда обрели своих хозяев
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Министерства РФ переедут в небоскребы
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь