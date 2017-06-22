Два трупа случайно нашли на плавбазе в Приморье

По неофициальной информации, моряки погибли несколько дней назад, предположительно, отравившись некачественным алкоголем. Тела были обнаружены 21 мая, причем, по словам очевидцев, на судне забеспокоились, почувствовав неприятный запах из каюты.

В настоящее время на судне работают сотрудники полиции. Известно, что «Дальмос» должен был выйти в очередной рейс 25 июня. В ООО «Поллукс» — компании, которой принадлежит плавбаза, от комментариев отказались.

Улугбек Тимуридов.