На Дальнем Востоке за сутки сгорело более 10 гектаров леса

«В минувшие сутки на Дальнем Востоке действовало 50 лесных пожаров, из них 28 очагов в Якутии, 12 в Амурской области, по три в Камчатском, Хабаровском краях, Чукотском автономном округе, один на Сахалине. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 10,1 тысячи гектара. Отмечается, что основная её часть пришлась на Якутию — 9,15 тысячи гектара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении огня работали 270 человек, 23 единицы техники, пять воздушных судов.

«К утру четверга ликвидировано восемь пожаров, еще 42 продолжают гореть. Из них 27 в Якутии, десять в Амурской области, три в Хабаровском крае, два в Магаданской области», — сообщает департамент.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1,12 тысячи лесных пожара на площади 218,4 тысячи гектара. За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров — 985, но на значительно большей площади — один миллион гектаров.