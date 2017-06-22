Пострадавший от удара током мальчик пришел в сознание в хабаровской больнице

Мальчик, которого ударило током на станции Дормидонтовка в Хабаровском крае, пришел в сознание. Перед этим пациент почти три недели находился в состоянии медикаментозного сна, сообщает портал «Губерния».

Еженедельно школьнику проводят по несколько операций.

«Мальчик остается в стабильно тяжелом состоянии. То, что он на днях пришел в сознание, не говорит о том, что ему стало лучше. Ребенок лежит в реанимации в специальной палате для пациентов с тяжелыми ожоговыми травмами. Сейчас к нему пускают родственников. Делать какие-либо прогнозы о состоянии ребенка пока рано: ему продолжают проводить операции на обожженных участках кожи и необходимую терапию», — рассказала заместитель главврача краевой больницы № 2 по медчасти Наталья Гараева.

Напомним, 3 июня 10-летний мальчик коснулся контактной сети во время игры на железнодорожных путях и получил ожог 65% поверхности тела.