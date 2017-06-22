Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
«Скелеты в шкафу» вредят карьере
Польша отказалась от российского газа
Тайная сила кошек: правда или вымысел
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В Сирии между РФ и США началась "война без правил"
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
СМИ: Рианна надела кружевное платье от Диор без белья
Кравчук: Безвиз оторваться от РФ не поможет
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
05:10 (мск), источник: РБК

Серебренников попросил зрителей театра о помощи в «деле Седьмой студии»

Театральный режиссер, художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников обратился в своем Facebook к посетителям театра с просьбой помочь в деле «Седьмой студии».

Источник: AFP 2017

Он объяснил, что сотрудники театра «должны доказывать, что проект “Платформа” действительно был». По словам режиссера, афиши мероприятий, проводившихся театром, «могут не убедить тех, кого мы должны убедить». Сканы афиш Серербренников также выложил в соцсети.

«Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей “Платформы” станут доказательствами того, чему я и вся наша команда “Седьмой студии” посвятили три года жизни», — написал режиссер. Он отметил, что «особенное важно вспомнить» спектакль «Сон в летнюю ночь», который, по его словам, играли на проекте «Платформа» при «Гоголь-центре» «более 15 раз». «А теперь нам следователи СК говорят, что его нет и не было!» — написал Серебренников.

Читайте также
Суд арестовал экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского

Накануне, 21 апреля, Пресненский суд Москвы арестовал на месяц бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Он обвиняется в причастности к мошенничеству с госсубсидией в 200 млн руб., которую государство выделило «Седьмой студии». Ущерб от мошенничества, которое вменяется Малобродскому, составляет 2,3 млн руб., говорили на суде.

Часть субсидий должна была пойти на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Малобродский был привлечен к суду в качестве обвиняемого (изначально он был задержан как свидетель), так как следствие постановило, что спектакль не был постановлен и выделенные деньги пошли не на него.

На суде адвокат экс-директора Юлия Лахова отмечала, что «существование такого спектакля — общеизвестный факт», который «даже не требует доказательств». В частности, она попросила суд приобщить к материалам дела публикации о спектакле в прессе за 2012−2013 годы. Прокурор в свою очередь заявлял, что «сама по себе газетная заметка не подтверждает, что мероприятие проводилось». В материалах суда есть показания подрядчика, который говорит, что спектакль не ставился, говорил прокурор на суде.

Видео
Путин прочел письмо Миронова о Серебренникове

Ближайший спектакль «Сон в летнюю ночь» состоится в «Гоголь-центре» 3 июля. По словам Серебренникова, спектакль начнется с «заявления о невиновности наших товарищей, попавши в беду».

Следователь Игорь Федутинов на суде заявлял, что виновность Малобродского подтверждается «показаниями обвиняемых, подозреваемых и ряда свидетелей». Руководство «Седьмой студии», по данным следствия, вывело часть денег через бизнес Василия Синельникова. Известно, что у него «Гоголь-центр» покупал декорации на сумму в 2,7 млн руб.

23 мая сотрудники СКР пришли с обыском в «Гоголь-центр», а также домой к Серебренникову и еще по более чем десяти адресам. Режиссер проходит по делу свидетелем. Помимо Малобродского в деле есть двое фигурантов: бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бухгалтер Нина Масляева.

После задержания Масляева в показаниях сообщила, что всего с 2014 года со счета «Седьмой студии» было выведено не менее 100 млн руб. в пользу фирм-однодневок.

Комментарии
4
А Б
Серебренников является режиссёром с мировым именем, чем и объясняется указание СК РФ, поступившее с самого высокого уровня, не применять к нему меры воздействия в виде ареста. Власть понимает недопустимость таких мер в его отношении. Тот факт, что режиссёр обратился за поддержкой к зрителям, наглядно говорит о том, что он уверен в помощи со стороны своих поклонников в деле доказательства наличия проекта "Платформа".
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Иван Петров
Когда воровал, помощи почему-то не просил.
И не предлагал.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир Михайлов
Платформа!? А ну как же было было. Я прямо помню как вот тут я, а там платформа.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Глава МВД рассказал подробности о деле ДТП с «пьяным» ребенком
Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций
МВБ назвало цели хакеров из РФ в избирательной системе США
Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула
CNN: еще один сирийский Су-22 приближался к позициям SDF
Трамп заявил, что будет бороться с коммунизмом
Россияне зажгут миллионы свечей в память о погибших на войне
Спорт
Криштиану решает: как Россия проиграла Португалии на КК Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже
Авто
КАМАЗ: за моделью NEO выстроились очереди Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда обрели своих хозяев
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь