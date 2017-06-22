Серебренников попросил зрителей театра о помощи в «деле Седьмой студии»

Он объяснил, что сотрудники театра «должны доказывать, что проект “Платформа” действительно был». По словам режиссера, афиши мероприятий, проводившихся театром, «могут не убедить тех, кого мы должны убедить». Сканы афиш Серербренников также выложил в соцсети.
«Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей “Платформы” станут доказательствами того, чему я и вся наша команда “Седьмой студии” посвятили три года жизни», — написал режиссер. Он отметил, что «особенное важно вспомнить» спектакль «Сон в летнюю ночь», который, по его словам, играли на проекте «Платформа» при «Гоголь-центре» «более 15 раз». «А теперь нам следователи СК говорят, что его нет и не было!» — написал Серебренников.
Накануне, 21 апреля, Пресненский суд Москвы арестовал на месяц бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Он обвиняется в причастности к мошенничеству с госсубсидией в 200 млн руб., которую государство выделило «Седьмой студии». Ущерб от мошенничества, которое вменяется Малобродскому, составляет 2,3 млн руб., говорили на суде.
Часть субсидий должна была пойти на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Малобродский был привлечен к суду в качестве обвиняемого (изначально он был задержан как свидетель), так как следствие постановило, что спектакль не был постановлен и выделенные деньги пошли не на него.
На суде адвокат экс-директора Юлия Лахова отмечала, что «существование такого спектакля — общеизвестный факт», который «даже не требует доказательств». В частности, она попросила суд приобщить к материалам дела публикации о спектакле в прессе за 2012−2013 годы. Прокурор в свою очередь заявлял, что «сама по себе газетная заметка не подтверждает, что мероприятие проводилось». В материалах суда есть показания подрядчика, который говорит, что спектакль не ставился, говорил прокурор на суде.
Ближайший спектакль «Сон в летнюю ночь» состоится в «Гоголь-центре» 3 июля. По словам Серебренникова, спектакль начнется с «заявления о невиновности наших товарищей, попавши в беду».
Следователь Игорь Федутинов на суде заявлял, что виновность Малобродского подтверждается «показаниями обвиняемых, подозреваемых и ряда свидетелей». Руководство «Седьмой студии», по данным следствия, вывело часть денег через бизнес Василия Синельникова. Известно, что у него «Гоголь-центр» покупал декорации на сумму в 2,7 млн руб.
23 мая сотрудники СКР пришли с обыском в «Гоголь-центр», а также домой к Серебренникову и еще по более чем десяти адресам. Режиссер проходит по делу свидетелем. Помимо Малобродского в деле есть двое фигурантов: бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бухгалтер Нина Масляева.
После задержания Масляева в показаниях сообщила, что всего с 2014 года со счета «Седьмой студии» было выведено не менее 100 млн руб. в пользу фирм-однодневок.
И не предлагал.