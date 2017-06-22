Во Владивостоке пропал мужчина
Родственники и близкие просят помощи.
Родственники и близкие просят помощи.
Во Владивостоке ищут пропавшего мужчину, сообщает РИА VladNews.
Павел Андреев 1988 года рождения пропал еще в мае, в ночь с 19 на 20 мая. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы:
На вид 28−29 лет, рост — 180 см, телосложение среднее, лицо смуглое, глаза голубые.
Особые приметы:
Голова выбрита налысо, на шее справа след от седенной татуировки.
Был одет:
Мастерка и трико серого цвета, на рукавах мастерки четыре полоски
Всех, кто может сообщить
8 (4232) 27-93-60, 27−65−63, 8 902 48 08 678 или 02- полиция.
8 914 721 22 32 — волонтеры.