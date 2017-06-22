За убийство сожителя в колонию отправится мать троих детей из Хабаровска

В Индустриальном районном суде вынесен приговор 38-летней матери троих детей, которая зарезала жителя Хабаровска, сообщает портал «Губерния». Фигуранткой уголовного дела женщина стала 30 ноября прошлого года, когда убила своего гражданского мужа — отца младшего ребенка.

По словам горожанки, все началось с застолья. Женщина, держа на руках сына, выпивала с сожителем и соседом. С 34-летним гражданским мужем у нее вышла ссора из-за денег: мужчина нигде не работал, семья жила на пособие по уходу за ребенком. Когда гость ушел в магазин за бутылкой, хозяин жилья ударил женщину по лицу с такой силой, что она упала вместе с ребенком. Хабаровчанка отнесла сына в комнату, а сама отправилась на кухню за ножом. Что было дальше, подсудимая якобы не помнит.

«В ходе распития спиртных напитков между подсудимой и потерпевшим возникла ссора, в результате которой у подсудимой возник умысел на его убийство. Подсудимая нанесла не менее 10 ножевых ударов в различные части тела потерпевшему», — рассказала помощник прокурора Индустриального района Хабаровска Анастасия Головина.

Горожанка утверждала, что не хотела убивать сожителя. По ее словам, это была скорее самооборона. Знакомые обвиняемой подтвердили: мужчина не раз поднимал на нее руку в пьяном виде. Новый след от удара на лице женщины зафиксировали и следователи, приехавшие на место убийства.

Противоправное поведение жертвы, раскаяние подсудимой и ее положительные характеристики стали смягчающими обстоятельствами. Хабаровчанку приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. О двоих детях будут заботиться дедушка и бабушка. Третий, старший, живет отдельно от родственников.