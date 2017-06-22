Мать с ребенком сбил на пешеходном переходе водитель «Волги» в Ангарске

Как 21 июня 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне около 9:00 водитель отечественного автомобиля, двигаясь по улице Енисейской, на пешеходном переходе не уступил дорогу и сбил пешеходов. В результате ДТП 38-летняя женщина и её восьмилетний сын получили травмы. Мальчик был доставлен в больницу, его мать от госпитализации отказалась. Водитель «Волги» рассказал сотрудникам полиции, что не заметил пешеходов из-за ослепившего его солнца.

В тот же день днем 32-летняя ангарчанка переходила проезжую часть улицы Алешина с двумя сыновьями семи и пяти лет в неустановленном месте. Младший из детей отпустил руку матери и побежал вперед по дороге, водителю машины «Тойота Королла», двигавшемуся со стороны Ленинградского проспекта, не удалось избежать столкновения. В результате ДТП мальчик получил травмы. При этом на расстоянии около 80 метров от места происшествия расположен регулируемый пешеходный переход.

Мать ребенка привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В ближайшее время ей предстоит оплатить штраф.