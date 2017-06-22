Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Турция будет сбивать самолеты РФ, если НАТО начнет войну
Фото зайчиков и щеночков спасут ваш брак
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Су-27 отогнал натовский истребитель от самолета Шойгу Опубликовано видео с F-16 НАТО, подлетевшим к самолету главы Минобороны РФ
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В Сирии между РФ и США началась "война без правил"
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
СМИ: Рианна надела кружевное платье от Диор без белья
Кравчук: Безвиз оторваться от РФ не поможет
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
1450-летие Николь Кидман
05:44 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мать с ребенком сбил на пешеходном переходе водитель «Волги» в Ангарске

Водитель «Волги» сбил мать с ребенком на пешеходном переходе в Ангарске.

Как 21 июня 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне около 9:00 водитель отечественного автомобиля, двигаясь по улице Енисейской, на пешеходном переходе не уступил дорогу и сбил пешеходов. В результате ДТП 38-летняя женщина и её восьмилетний сын получили травмы. Мальчик был доставлен в больницу, его мать от госпитализации отказалась. Водитель «Волги» рассказал сотрудникам полиции, что не заметил пешеходов из-за ослепившего его солнца.

В тот же день днем 32-летняя ангарчанка переходила проезжую часть улицы Алешина с двумя сыновьями семи и пяти лет в неустановленном месте. Младший из детей отпустил руку матери и побежал вперед по дороге, водителю машины «Тойота Королла», двигавшемуся со стороны Ленинградского проспекта, не удалось избежать столкновения. В результате ДТП мальчик получил травмы. При этом на расстоянии около 80 метров от места происшествия расположен регулируемый пешеходный переход.

Мать ребенка привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В ближайшее время ей предстоит оплатить штраф.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций
МВБ назвало цели хакеров из РФ в избирательной системе США
Трамп пообещал бороться с «тиранией коммунизма»
CNN: еще один сирийский Су-22 приближался к позициям SDF
Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула
Серебренников попросил зрителей театра о помощи
Россияне зажгут миллионы свечей в память о погибших на войне
Спорт
Криштиану решает: как Россия проиграла Португалии на КК Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже
Авто
КАМАЗ: за моделью NEO выстроились очереди Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда обрели своих хозяев
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь