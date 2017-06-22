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06:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Выставку работ японской художницы смогут посетить хабаровчане

4 июля в музее имени Гродекова откроется выставка работ японской художницы Эмико Хоримото. Напомним, мероприятие пройдет в рамках международного фестиваля детского и молодежного творчества «Дальний Восток России и АТР: океан дружбы и мечты». Эмико Хоримото — сопредседатель жюри фестиваля.

Художница работает в стиле 4D-панорама. На выставке Message of the Universal Love («Послание вселенской любви») она представит 35 произведений. В их числе — картины, принт-копии, авторские веера.

«Когда мне было около 40 лет, я болела раком и перенесла операцию. Во время операции я чуть не умерла, жизнь почти покинула мое тело. Тогда я убедилась, что душа существует даже после смерти. И все пережитое сделало мир моего воображения глубже и повлияло на творчество», — рассказывает о своих произведениях Эмико Хоримото. Японская делегация во главе с художницей приедет в Хабаровск в середине июля. Презентация выставки и творческая встреча с Эмико Хоримото пройдет 17 июля в 11:00. Она представит лекцию-презентацию «WASHI — японская бумага», «Nomen — художники масок театра НО», «Живопись и коллекция Эмико Хоримото». Вход свободный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу музея.

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