Хабаровчанка выпала с балкона на шестом этаже и осталась жива

Нетрезвая жительница Хабаровска, мать двоих детей, выпала с балкона на шестом этаже и выжила. Лежащую на земле женщину обнаружили ее соседи по многоэтажке в районе Химфармзавода, сообщает портал «Губерния».

От пострадавшей пахло алкоголем, а рядом с местом падения женщины лежала бутылка спиртного. Как рассказали соседи, незадолго до происшествия в квартире женщины кто-то громко скандалил.

Хабаровчанка 1991 года рождения оставалась в сознании до приезда медиков. Она просила не рассказывать о случившемся ее матери, которая живет неподалеку. Старшая из детей женщины — семилетняя девочка — уже живет с бабушкой. Похоже, пострадавшая боялась, что теперь у нее заберут и двухлетнюю дочь.

В квартире, с балкона которой выпала хабаровчанка, спал мужчина. Когда горожанина разбудили полицейские, он заявил, что понятия не имеет, куда делась хозяйка.

В результате падения женщина сломала пятку и два ребра. Пострадавшую увезли в больницу.