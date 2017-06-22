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07:27 (мск), источник: VLADNEWS

В Находке пропал молодой человек

Сестра и мать пропавшего просят помощи.

В Находке ищут пропавшего мужчину, сообщает РИА VladNews.

Тимошенко Алексей Юрьевич 1985 года рождения ушел с парохода 17 июня 2017 года в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. На связь с родными парень не выходит.

Сестра и мать пропавшего парня просят у неравнодушных приморцев помощи.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Павла, просим позвонить по телефонам:

89841493527 — сестра Кристина.

89146945677 — мать Наталья.

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