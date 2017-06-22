В Находке пропал молодой человек
Сестра и мать пропавшего просят помощи.
Сестра и мать пропавшего просят помощи.
В Находке ищут пропавшего мужчину, сообщает РИА VladNews.
Тимошенко Алексей Юрьевич 1985 года рождения ушел с парохода 17 июня 2017 года в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. На связь с родными парень не выходит.
Сестра и мать пропавшего парня просят у неравнодушных приморцев помощи.
Всех, кто может сообщить
89841493527 — сестра Кристина.
89146945677 — мать Наталья.