Прохожие вырвали девушку из рук похитителей в Актобе
В Актобе случайные прохожие защитили девушку от двух парней, намеревавшихся выкрасть ее с целью женитьбы, передает «Диапазон».
В Актобе случайные прохожие защитили девушку от двух парней, намеревавшихся выкрасть ее с целью женитьбы, передает «Диапазон».
Подъехав к Центральному рынку, двое молодых людей попытались насильно затащить ее в автомобиль. Это произошло около 6 часов вечера в людном месте. Прохожие спасли девушку от парней и вызвали полицию. Обоим задержанным 21 год, они из Хромтау.
Молодые люди пояснили, что пытались украсть девушку, потому что один из них хотел на ней жениться. При этом 20-летняя студентка не знала парней лично. Были ли молодые люди знакомы с несостоявшейся «невестой», история умалчивает. Девушка на свадьбу не согласилась.
Как заявили источники в полиции, возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».
В