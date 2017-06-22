Прохожие вырвали девушку из рук похитителей в Актобе

Подъехав к Центральному рынку, двое молодых людей попытались насильно затащить ее в автомобиль. Это произошло около 6 часов вечера в людном месте. Прохожие спасли девушку от парней и вызвали полицию. Обоим задержанным 21 год, они из Хромтау.



Молодые люди пояснили, что пытались украсть девушку, потому что один из них хотел на ней жениться. При этом 20-летняя студентка не знала парней лично. Были ли молодые люди знакомы с несостоявшейся «невестой», история умалчивает. Девушка на свадьбу не согласилась.

Как заявили источники в полиции, возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».



В пресс-службе ДВД не стали рассказывать детали преступления, лишь подчеркнули, что подозреваемые были отпущены под подписку о невыезде на время следствия.