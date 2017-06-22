Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Турция будет сбивать самолеты РФ, если НАТО начнет войну
СК расследует, почему у девушки из Апатитов не нашли рак
Россиян предупредили по поводу денег из банкоматов
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью
Киев оценил свои убытки от строящегося Россией моста в Крым
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
СМИ: Рианна надела кружевное платье от Диор без белья
Кравчук: Безвиз оторваться от РФ не поможет
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
На новость об алкоголе в крови 6-летнего ребенка ответил его отец
Польша отказалась от российского газа
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
09:08 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Польше жестоко убили молодую украинку — СМИ

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Труп молодой женщины, которая проживала в Ковеле, обнаружен в пруду возле населенного пункта Бродзица, что в 9 километрах от украинско-польской границы. Следы на теле указывают на то, что была убита, передает Район. Ковель со ссылкой на Kronika Tygodnia.

Источник: "РИА Новости" Украина

Расследует убийство окружная прокуратура, при этом руководитель прокуратуры отказался давать журналистам какую-либо информацию о трагедии. Тамошняя полиция допросила граждан, проживающих вблизи пруда.

Как утверждают пользователи соцсетей, погибшей является ковельчанка Светлана Н., 1990 года рождения, которая проживала в микрорайоне Ковель-II. У нее осталась пятилетняя дочь, муж и родная сестра Наталья. Якобы в Польше она перепродавала сигареты. С пятницы о ней ничего не было известно. В ставке ее нашли избитой, со связанными руками и привязанным к шее камнем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Какую должность сейчас занимает Евгения Васильева
Игрок сборной России объяснил поражение от Португалии
МВБ назвало цели хакеров из РФ в избирательной системе США
Трамп заявил, что будет бороться с «тиранией коммунизма»
CNN: еще один сирийский Су-22 приближался к позициям SDF
Губернатор Кузбасса находится в больнице после операции
Серебренников попросил зрителей театра о помощи
Россияне зажгут миллионы свечей в память о погибших на войне
Спорт
Криштиану решает: как Россия проиграла Португалии на КК Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже
Авто
КАМАЗ: за моделью NEO выстроились очереди Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда обрели своих хозяев
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь