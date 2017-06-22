В Польше жестоко убили молодую украинку — СМИ
КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Труп молодой женщины, которая проживала в Ковеле, обнаружен в пруду возле населенного пункта Бродзица, что в 9 километрах от
КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Труп молодой женщины, которая проживала в Ковеле, обнаружен в пруду возле населенного пункта Бродзица, что в 9 километрах от
Расследует убийство окружная прокуратура, при этом руководитель прокуратуры отказался давать журналистам
Как утверждают пользователи соцсетей, погибшей является ковельчанка Светлана Н., 1990 года рождения, которая проживала в микрорайоне