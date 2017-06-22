В Польше жестоко убили молодую украинку — СМИ

Расследует убийство окружная прокуратура, при этом руководитель прокуратуры отказался давать журналистам какую-либо информацию о трагедии. Тамошняя полиция допросила граждан, проживающих вблизи пруда.

Как утверждают пользователи соцсетей, погибшей является ковельчанка Светлана Н., 1990 года рождения, которая проживала в микрорайоне Ковель-II. У нее осталась пятилетняя дочь, муж и родная сестра Наталья. Якобы в Польше она перепродавала сигареты. С пятницы о ней ничего не было известно. В ставке ее нашли избитой, со связанными руками и привязанным к шее камнем.