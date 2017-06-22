В ночной аварии легковушки с мотоциклом погибли два человека

В ночь на 22 июня в центре Перми произошло смертельное ДТП. В 1.40 на улице Ленина столкнулись легковушка и мотоцикл.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД Перми, автомобиль Chevrolet Lacetti двигался по Ленина со стороны улицы Крисанова в направлении улицы Плеханова.

При повороте налево 32-летний водитель иномарки не пропустил мотоцикл Honda, который двигался по встречной полосе.

В результате ДТП 28-летний водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм. 30-летний пассажир автомобиля также получил смертельную травму.

В аварии пострадали ещё два человека. 20-летняя пассажирка мотоцикла с многочисленными травмами попала в больницу. Водитель автомобиля отделался ушибами.

Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства аварии.