В ночной аварии легковушки с мотоциклом погибли два человека
20-летняя девушка с травмами попала в больницу.
20-летняя девушка с травмами попала в больницу.
В ночь на 22 июня в центре Перми произошло смертельное ДТП. В 1.40 на улице Ленина столкнулись легковушка и мотоцикл.
Как рассказали в
При повороте налево 32-летний водитель иномарки не пропустил мотоцикл Honda, который двигался по встречной полосе.
В результате ДТП 28-летний водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм. 30-летний пассажир автомобиля также получил смертельную травму.
В аварии пострадали ещё два человека. 20-летняя пассажирка мотоцикла с многочисленными травмами попала в больницу. Водитель автомобиля отделался ушибами.
Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства аварии.