Сильный ветер и дожди с градом ожидаются в Ростовской области

«22.06.2017 г местами по Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений (КМЯ): сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−23 м/с», — говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендуется максимально исключить пребывание на улице в непогоду, быть внимательными при парковке транспорта, а также избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.

При необходимости можно обратиться за помощью по номеру телефона доверия ГУ МЧС РФ по Ростовской области: (863) 239−99−99.