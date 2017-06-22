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09:16 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сильный ветер и дожди с градом ожидаются в Ростовской области

Сильный ветер и дожди с градом ожидаются в Ростовской области 22 июня, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

«22.06.2017 г местами по Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений (КМЯ): сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−23 м/с», — говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендуется максимально исключить пребывание на улице в непогоду, быть внимательными при парковке транспорта, а также избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.

При необходимости можно обратиться за помощью по номеру телефона доверия ГУ МЧС РФ по Ростовской области: (863) 239−99−99.

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