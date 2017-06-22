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10:46 (мск), источник: Tengrinews

Алматинец обматерил и избил контролера «Оңай»

Мужчина обматерил и избил контролера «Оңай» возле городской клинической больницы № 7, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Наурызбайского районного суда Алматы.

Источник: Tengrinews

Согласно материалам дела, 25 мая 2017 года около 8 часов утра мужчина ехал в автобусе № 67. Возле городской клинической больницы № 7 мужчина, обматерив проверяющего «Оңай, вытащил его из салона на улицу и несколько раз ударил.

Нападавшего обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РК «Хулиганство».

На суде контролер попросил освободить своего обидчика от уголовной ответственности, поскольку они примирились в порядке медиации, и мужчина возместил причиненный ему вред.

«Постановлением суда уголовное дело прекращено на основании части 1 статьи 68 УК РК в связи с примирением потерпевшего с подсудимым», — отмечается в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу.

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