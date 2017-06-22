В Ростове введен режим повышенной готовности

Администрация Ростова-на-Дону ввела до 9 утра 23 июня режим повышенной готовности на территории донской столицы. По данным управления по делам ГО и ЧС, в городе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20−23 м/с.

Как предупреждают спасатели, в связи с этим жителям нужно остерегаться подтопления пониженных участков, обрывов линий электропередач, повреждения крыш, падения деревьев, а также слабо закрепленных конструкций.

Особое внимание уделяется участкам дорожной сети Ростова, которые подвержены подтоплениям: пересечение пр. Нагибина и ул. Турмалиновской, пр. Стачки, пл. Привокзальная, ул. Стадионная, ул. Береговая в районе моста через Дон, пересечение пр. Буденновский и ул. Пушкинская, ул. Шоссейная, балка Рябинина, угол ул. Всесоюзная и ул. Малиновского.

В администрации просят жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности, не подходить близко к зданиям, опорам линий электропередач, ограничить выезд по городу и за город на автомобиле. Населению, проживающему на пониженных и прибрежных территориях, рекомендуется в случае подтопления перекрыть воду, газ, отключить электричество, перенести документы и ценные вещи в безопасное место.

В экстренной ситуации следует звонить на номер «112».