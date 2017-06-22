Число погибших от от отравления спиртом в Подмосковье увеличилось до трех
Отравившиеся пили спирт из канистры, подаренной неизвестным мужчиной.
Отравившиеся пили спирт из канистры, подаренной неизвестным мужчиной.
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Подмосковные следователи выясняют обстоятельства отравления неизвестной жидкостью 11 жителей Сергиева Посада, трое из которых скончались, сообщила представитель областного главка Следственного комитета России Елена Фокина. Ранее сообщалось о двух умерших в результате отравления метиловым спиртом.
«Утром 21 июня в правоохранительные органы
Она отметила, что позднее женщины, а также один из мужчин скончались, остальным пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Фокина отметила, что местные следователи проводят доследственную проверку инцидента.
«Следственными органами получены сведения о том, что пострадавшие распивали спирт из канистры, которую им подарил неизвестный мужчина», — сказала представитель следствия.