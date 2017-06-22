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10:49 (мск), источник: Интерфакс

Число погибших от от отравления спиртом в Подмосковье увеличилось до трех

Отравившиеся пили спирт из канистры, подаренной неизвестным мужчиной.

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Подмосковные следователи выясняют обстоятельства отравления неизвестной жидкостью 11 жителей Сергиева Посада, трое из которых скончались, сообщила представитель областного главка Следственного комитета России Елена Фокина. Ранее сообщалось о двух умерших в результате отравления метиловым спиртом.

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«Утром 21 июня в правоохранительные органы Сергиево-Посадского района поступила информация о том, что из квартиры жилого дома на улице 1-й Ударной Армии в реанимационное отделение больницы доставлены одиннадцать местных жителей с отравлением неизвестным веществом — девять мужчин и две женщины», — сказала Фокина в четверг «Интерфаксу».

Она отметила, что позднее женщины, а также один из мужчин скончались, остальным пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Фокина отметила, что местные следователи проводят доследственную проверку инцидента.

«Следственными органами получены сведения о том, что пострадавшие распивали спирт из канистры, которую им подарил неизвестный мужчина», — сказала представитель следствия.

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