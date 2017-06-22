Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
«Скелеты в шкафу» вредят карьере
Польша отказалась от российского газа
Девочку без взрослых и с большим чемоданом задержали на вокзале
СМИ узнали о сделанном на встрече Порошенко и Трампа предложении
Погружение барреля Почему «заморозка» не лечит нефтяной рынок?
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
СМИ: Рианна надела кружевное платье от Диор без белья
Кравчук: Безвиз оторваться от РФ не поможет
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
"Я прошу, чтобы меня не убивали": обращение Губина
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
10:44 (мск), источник: Newslab.ru

В крае расследуют загадочное убийство в общежитии вахтовиков

Преступление произошло на прошлой неделе, но пока у следователей нет даже подозреваемого.

В Кежемском районе возбудили уголовное дело по факту убийства 46-летнего мужчины, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Мужчина работал вахтовым методом. Жил он с коллегами в одной комнате общежития, но они уверяют, что ничего не знают.

Преступление произошло еще 18 июня в поселке Новая Кежма. Однако к настоявшему времени раскрыть его и установить подозреваемого не удалось.

Тело мужчины с ножевым ранением в области грудной клетки нашли его соседи по комнате. «Проживавшие рядом с погибшим сообщили, что они работают в поселке вахтовым способом и им ничего не известно о гибели потерпевшего. В настоящее время допрошены в качестве свидетелей 20 человек, запланированы опросы с применением полиграфа, проводятся иные необходимые следственные действия», — рассказали в управлении.

Следователи отрабатывают несколько версий случившегося.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Красноярске начали собирать подписи за отмену платных парковок
Игрок сборной России объяснил поражение от Португалии
Минобороны рассекретило воспоминания военачальников о начале ВОВ
СМИ: Белый дом пытается смягчить закон о санкциях против РФ
Минпромторг: Реальному сектору выгоден курс 58-62 руб. за долл.
Губернатор Кузбасса находится в больнице после операции
Серебренников попросил зрителей театра о помощи
«Ъ»: ТЭФИ перенесли из-за «перекосов» при голосовании жюри
Спорт
Мы можем проиграть. Но мы играем в футбол Это было поражение, о котором не стыдно вспоминать
Авто
Дело «пьяного мальчика»: итоги экспертизы и версия отца Следователи официально установили, что в крови ребенка был алкоголь, и теперь намерены выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употреблял спиртное
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь