Кубанские полицейские поймали интернет-мошенников

При проверке информация подтвердилась. Установлено, что ранее судимый 23-летний житель Москвы создал в сети Интернет несколько фиктивных сайтов о продаже автомобильных запчастей. Потенциальных покупателей он убеждал перевести предоплату за покупку на банковский счет. После того как денежные средства поступали на карту, продавец выключал телефон и на связь с покупателями не выходил. В установленное время оплаченный товар потерпевшим доставлен не был. 26-летняя супруга злоумышленника обналичивала денежные средства с карт, оформленных на ее имя в различных банках, на территории Абинского района.

В ходе обыска по месту временного проживания подозреваемых, полицейские обнаружили и изъяли банковские карты, карты операторов сотовой связи, ноутбук и несколько мобильных телефонов.

В отделе полиции мужчина сознался в своей причастности к 30 аналогичным фактам мошенничества. Подозреваемый задержан и находится в СИЗО. Его супруге избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.