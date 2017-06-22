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12:19 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани водитель утопил свою машину, поверив картам и навигатору

В Казани водитель утопил свою машину, поверив картам и навигатору, передает «Вызов 112».

По словам водителя автомобиля Ильяса Хамраева, они с друзьями ехали в гости. Дорогу не знали, поэтому ехали по навигатору. Однако в какой-то момент дорога превратилась в реку с камышами, дно которой резко уходило вниз.

 — Ехали-ехали, все было нормально. Потом резко яма, движок глохнет, вода в салон и машину затопило, — рассказывает Ильяс Хамраев.

Позже автомобиль помогли вытащить неравнодушные водитель.

 — Мы ехали и навигатор показывал, что дорога там есть, а на деле — нет, — утверждает водитель.

Теперь автовладелец намерен искать правды и компенсации всех убытков.

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