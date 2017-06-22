В Казани водитель утопил свою машину, поверив картам и навигатору
В Казани водитель утопил свою машину, поверив картам и навигатору, передает «Вызов 112».
В Казани водитель утопил свою машину, поверив картам и навигатору, передает «Вызов 112».
По словам водителя автомобиля Ильяса Хамраева, они с друзьями ехали в гости. Дорогу не знали, поэтому ехали по навигатору. Однако в
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Позже автомобиль помогли вытащить неравнодушные водитель.
— Мы ехали и навигатор показывал, что дорога там есть, а на деле — нет, — утверждает водитель.
Теперь автовладелец намерен искать правды и компенсации всех убытков.