Волгоградец на глазах у своего ребенка украл телефон из магазина

Как сообщают продавцы салона связи, расположенного в ТРЦ «Диамант», на записи камеры видеонаблюдения запечатлен момент, как мужчина входит в магазин, видит открытую витрину, оглядывается по сторонам, берет с нее телефон и незаметно для остальных посетителей и работников салона связи кладет его в пакет и уходит.

Добавим, что продавцы магазина уже написали заявление в полицию.