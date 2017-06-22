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12:15 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградец на глазах у своего ребенка украл телефон из магазина

Мужчина, пришедший в салон сотой связи с маленькой девочкой за руку, похитил из магазина смартфон.

Как сообщают продавцы салона связи, расположенного в ТРЦ «Диамант», на записи камеры видеонаблюдения запечатлен момент, как мужчина входит в магазин, видит открытую витрину, оглядывается по сторонам, берет с нее телефон и незаметно для остальных посетителей и работников салона связи кладет его в пакет и уходит.

Добавим, что продавцы магазина уже написали заявление в полицию.

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