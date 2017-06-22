Клещи нападают на хабаровчан прямо в черте города
Кровопийцы заражают горожан выявлены боррелиозом и клещевым тифом.
Кровопийцы заражают горожан выявлены боррелиозом и клещевым тифом.
Хабаровск, 22 июня, AmurMedia.
На прошлой неделе 284 хабаровчанина обратились за помощью после присасывания клещей. Из них 190 человек — взрослые, 94 — дети. 226 пострадавших человек получили иммуноглобулин, сообщили ИА AmurMedia в
Больше всего случаев присасывания клещей было зафиксировано в Краснофлотском и Железнодорожном районах города. По данным Роспотребнадзора, всего с начала сезона зарегистрировано 2115 обращений в травмпункты города. Медики выявили два случая клещевого боррелиоза и четыре — сибирского клещевого тифа. Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано.
В городском управлении здравоохранения также привели данные по заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Сезон заболеваемости начался в мае, за это время в больницы обратился 41 человек. Подтверждён один случай
— Формы заболевания разные, они могут сопровождаться кожными высыпаниями, болями в мышцах, — отметила начальник отдела управления здравоохранения Галина Аристова. При первых признаках нужно сразу обращаться в больницу. Также нужно соблюдать меры профилактики, пить только кипяченую или бутилированную воду, чаще мыть руки, не кормить ребенка на улице.
Энтеровирус — это кишечная инфекция, которая передается водным,