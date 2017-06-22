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12:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Клещи нападают на хабаровчан прямо в черте города

Кровопийцы заражают горожан выявлены боррелиозом и клещевым тифом.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 июня, AmurMedia.

На прошлой неделе 284 хабаровчанина обратились за помощью после присасывания клещей. Из них 190 человек — взрослые, 94 — дети. 226 пострадавших человек получили иммуноглобулин, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Больше всего случаев присасывания клещей было зафиксировано в Краснофлотском и Железнодорожном районах города. По данным Роспотребнадзора, всего с начала сезона зарегистрировано 2115 обращений в травмпункты города. Медики выявили два случая клещевого боррелиоза и четыре — сибирского клещевого тифа. Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано.

В городском управлении здравоохранения также привели данные по заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Сезон заболеваемости начался в мае, за это время в больницы обратился 41 человек. Подтверждён один случай серозно-вирусного менингита, это заболевание подозревают ещё у двух человек. Все заболевшие — дети дошкольного и младшего школьного возраста.

— Формы заболевания разные, они могут сопровождаться кожными высыпаниями, болями в мышцах, — отметила начальник отдела управления здравоохранения Галина Аристова. При первых признаках нужно сразу обращаться в больницу. Также нужно соблюдать меры профилактики, пить только кипяченую или бутилированную воду, чаще мыть руки, не кормить ребенка на улице.

Энтеровирус — это кишечная инфекция, которая передается водным, воздушно-капельным, пищевым и контактно-бытовым путём. Инфекция передается через воду, грязные руки, плохо вымытые продукты.

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