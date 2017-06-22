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12:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Тела моряков выносят с плавбазы в Находке

По факту найденных на плавбазе «Дальмос» в порту Находки мертвых членов экипажа началась процессуальная проверка, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

По первоначальным данным, вечером 21 июня на судне морского плавзавода «Дальмос» в каюте обнаружили трупы двух моряков. Пролежавшие несколько дней в каюте тела обнаружили по стойкому запаху.

При осмотре тел признаки насильственной смерти не нашли. Следственный орган Дальневосточного следственного управления проинформировал, что процессуальная проверка по делу ведется в настоящий момент.

Напомним, ранее «ИА» Дейта сообщало о двух найденных в каюте телах моряков, которые, по неофициальной информации, погибли несколько дней назад от отравления некачественным алкоголем. У редакции появились кадры, на которых видно процесс выноса одного из трупов с борта судна. Корреспондент с места событий сообщил, что это первое тело из двух.

Альберт Тихомиров.

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