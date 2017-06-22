Тела моряков выносят с плавбазы в Находке
По факту найденных на плавбазе «Дальмос» в порту Находки мертвых членов экипажа началась процессуальная проверка, сообщает ИА «Дейта».
По факту найденных на плавбазе «Дальмос» в порту Находки мертвых членов экипажа началась процессуальная проверка, сообщает ИА «Дейта».
По первоначальным данным, вечером 21 июня на судне морского плавзавода «Дальмос» в каюте обнаружили трупы двух моряков. Пролежавшие несколько дней в каюте тела обнаружили по стойкому запаху.
При осмотре тел признаки насильственной смерти не нашли. Следственный орган Дальневосточного следственного управления проинформировал, что процессуальная проверка по делу ведется в настоящий момент.
Напомним, ранее «ИА» Дейта сообщало о двух найденных в каюте телах моряков, которые, по неофициальной информации, погибли несколько дней назад от отравления некачественным алкоголем. У редакции появились кадры, на которых видно процесс выноса одного из трупов с борта судна. Корреспондент с места событий сообщил, что это первое тело из двух.
Альберт Тихомиров.